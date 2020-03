“Yo quiero ver los caballos”, aclaró Irene, argentina nacida hace 70 años en Villa Crespo, pero checa en términos prácticos, a donde llegó a los tres años. “Yo no quiero a los peronistas, mi padre se tuvo que ir porque Perón lo puso preso cuando él manifestó en contra de la ocupación nazi en París”, comentó la mujer, pero aclaró, bajo cierta fascinación: “Yo no entiendo de peronismo, no viví acá, hace 20 años que no visitaba, pero me asombra la pasión que tienen. En República Checa la gente protesta haciendo sonar sus llaves, aquí, con los bombos y todo esto, las paredes se vienen abajo”.