República Dominicana

República Dominicana experimenta una ligera caída del 8.7% en los matrimonios celebrados

Los datos oficiales muestran que la cantidad de uniones civiles registró una reducción respecto al año anterior, mientras la edad promedio al casarse continúa en aumento y el fenómeno afecta las dinámicas familiares en todo el país

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Marido y mujer formalizan su matrimonio.
República Dominicana experimenta una ligera caída del 8.7% en los matrimonios celebrados (Canva)

República Dominicana atraviesa una fase de disminución en la formalización de matrimonios civiles, según las cifras más recientes. Durante 2025 se contabilizaron 40,750 uniones matrimoniales, lo que representa una caída del 8.7 % frente a los 44,645 matrimonios reportados en 2024. Este descenso, documentado por la Oficina Nacional de Estadísticas, coincide con una tendencia prolongada de aplazamiento del matrimonio hacia edades más avanzadas y refleja cambios en los comportamientos vinculados a las uniones legales.

El estudio de la ONE reporta que la tasa bruta de nupcialidad para 2025 fue de 3.75 matrimonios por cada mil habitantes, lo que ilustra el nivel de formalización de uniones respecto a la población total. De acuerdo con Diario Libre, la distribución mensual confirma las bodas se concentraron en: enero lideró con el 11.72 % de los matrimonios, seguido por diciembre con 11.59 % y julio (8.42 %). En oposición, octubre (6.33 %), septiembre (6.35 %) y noviembre (6.72 %) presentaron los índices más bajos, lo que sugiere que las celebraciones matrimoniales están sujetas a factores culturales, económicos y a la propia organización del calendario.

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Un fotógrafo de espaldas toma una foto de una pareja de recién casados. La novia usa un vestido blanco y el novio un traje. Fondo verde borroso con luz cálida
Enero encabezó el calendario con el 11.72 % de las bodas, mientras octubre y septiembre tuvieron los niveles más bajos de matrimonios en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de perfiles demográficos, persiste una notable diferencia de edad entre los contrayentes. El 36.84 % de las mujeres que contrajeron matrimonio en 2025 tenían entre 15 y 29 años, frente al 26.60 % de los hombres de la misma franja etaria. Por otro lado, en el grupo de 30 a 49 años, los hombres representaron el 72.22 % de los matrimonios, mientras que las mujeres fueron el 61.95 %. La brecha se incrementa para los mayores de 50 años: 24 % de los matrimonios correspondió a hombres de este rango etario y 15.41 % a mujeres.

La edad promedio al contraer matrimonio se ubicó en 38 años para los hombres y 35 años para las mujeres, estableciendo una separación promedio de 2.88 años entre ambos géneros. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos diez años: en 2013 la media general era de 35 años, y para 2025 el promedio llegó a los 38, dato que indica una postergación de la nupcialidad hacia etapas de vida más avanzadas.

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Estos cambios estructurales se insertan en un proceso social más extendido. La tendencia de reducción de matrimonios es observable no solo en las cifras anuales, sino también en la evolución histórica. Entre 2016 y 2025 se registraron 485,530 matrimonios en el país, con un promedio anual de 48,553

Figurillas de novios sobre un pastel de bodas desmoronado, con la novia llorando y el novio boca abajo. Rosas, copas volcadas y migas en una mesa.
El 59.1 % de los matrimonios en 2025 terminó en divorcio en el país, incrementando notablemente respecto a años anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los divorcios muestran una tendencia al alza, aunque la modalidad mutuo consentimiento predomina

El comportamiento de los divorcios en República Dominicana acompaña la evolución del matrimonio, reflejando también cambios en los patrones de disolución de las parejas. Durante los últimos diez años, entre 2016 y 2025, se contabilizaron 253,160 divorcios inscritos ante el Registro Civil, un promedio anual de 25,316. En la última década, el 52.1 % de los matrimonios terminó en divorcio, evidenciando un crecimiento respecto a años anteriores. En 2016 la proporción era de dos divorcios cada cinco matrimonios (41.2 %); en 2025 la cifra ascendió a tres divorcios por cada cinco matrimonios, lo que equivale a un 59.1 %.

Si bien los registros experimentaron una caída abrupta en 2020, año de la emergencia sanitaria por el covid-19, el posterior repunte demostró el efecto temporal de las restricciones, seguido de un descenso en la intención de casarse.

En cuanto a la razón del fin del vínculo matrimonial, las estadísticas del Onarec subrayan que cerca del doble de los divorcios fueron resultado de mutuo consentimiento. Alrededor de un tercio de las disoluciones correspondió a una causa determinada, principalmente por “incompatibilidad de caracteres”, modalidad que se mantiene estable en comparación con los últimos años.

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