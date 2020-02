Hay merchandising: pins a 30 pesos con puños y pañuelos verdes, también con heroínas de series o personajes femeninos como Mary Poppins o Alicia en el país de las maravillas. También pañuelos a 100, no sólo verdes, símbolo del reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, sino naranjas -símbolo de la separación de la Iglesia del Estado- y violetas, que representan la lucha por los derechos de las mujeres. Se pueden comprar también “feminaipes”, barajas en donde los protagonitas no son reyes ni sotas sino puños cerrados con pañuelos verdes atados a la muñeca. También hay shows de stand up feministas, de lo más aplaudido hasta ahora.