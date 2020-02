View this post on Instagram

Este miércoles 19, a las 19hs te esperamos frente al congreso. Este pañuelazo inaugura un nuevo año de lucha por #AbortoLegal2020 Seguimos unidas, llenando las calles de verde. ¡Será Ley! #19F #SeguimosEnCampaña #AbortoLegal2020 #SeráLey #IglesiayEstadoAsuntoSeparado