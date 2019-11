Uno de los políticos que sufrieron el castigo por trabajar a favor de uno de los debates democráticos más ricos de la democracia fue Daniel Lipovetsky (el diputado PRO que llevó adelante el debate parlamentario que permitió la media sanción en la Cámara de Diputados en el 2018). Él no pudo renovar su banca por la bajada de pulgar de Cambiemos. Y remarcó: “No sé si me quedé afuera por haber luchado por el aborto. Si fuera así, no me arrepiento de lo que hice".