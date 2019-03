"Cuando veo todo me doy cuenta de la fuerza que tenía, me digo: 'ésto puede ser un proyecto fotográfico'. Entonces les pregunto si conocían a alguien que haya sufrido algún abuso y que quiera formar parte del proyecto, que me contacten. Lo primero que me dicen es que no conocen a nadie. Hace siete años de ésto, era otra época, el testimonio en primera persona casi ni se veía, no estaba el movimiento #MeToo. Ahora todo el mundo te cuenta, pero antes no pasaba. Entonces yo les decía: 'sí que conocés, en este momento quizás no te das cuenta'. Entonces me decían: 'ah, sí, conozco a alguien…'", agrega.