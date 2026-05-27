Nuñez: habilitan la primera etapa del nuevo Puente Labruna, Udaondo cambia de sentido y dos colectivos modifican sus recorridos

La obra mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo

El barrio de Núñez lleva años con una de las zonas de mayor concentración de actividad urbana de Buenos Aires: el estadio Antonio Vespucio Liberti del Club Atlético River Plate, la Ciudad Universitaria de la UBA, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Parque de la Memoria y el flamante Parque de la Innovación conviven en un radio acotado. Sin embargo, la infraestructura vial que conecta ese polo con el resto de la ciudad no había acompañado ese crecimiento. El Puente Labruna, que une esa zona con las avenidas Lugones y Cantilo, operaba con un solo carril en cada sentido, un esquema que se volvió insuficiente ante el flujo diario de vehículos, peatones y ciclistas.

Ese escenario cambiará a partir del viernes 29 de mayo, cuando el Gobierno de la Ciudad habilite la primera etapa del nuevo Puente Labruna, una obra que duplicará la capacidad del cruce al pasar de un carril doble a dos carriles por sentido. La intervención, impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), consiste en la construcción de un puente paralelo al existente, que funcionará como mano hacia el río. El resultado será una conexión más directa y fluida entre el Parque de la Innovación, el estadio de River, la Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo.

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La apertura de esta primera etapa no se limita a sumar asfalto: trae consigo una reconfiguración completa del tránsito en el entorno inmediato. Dos arterias del sector —la avenida Udaondo y la calle Campos Salles— cambiarán de sentido para adaptarse al nuevo esquema vial, y las líneas de colectivo 28 y 42 modificarán sus recorridos. El operativo de implementación contará con alrededor de 15 agentes de tránsito desplegados en la zona desde el primer día.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la dimensión del proyecto: “Esta es una obra fundamental, no solo desde el punto de vista de la movilidad urbana, sino también como símbolo de una Ciudad que busca reconectarse con el río y brindar mejores condiciones para quienes la transitan todos los días”.

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La reorganización vial establece que Udaondo pasará a ser mano única hacia Libertador, desde la autopista Lugones. Campos Salles, por su parte, se convertirá en la salida hacia Lugones desde Libertador, donde se instalará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el centro. Ambas vías operarán como un par vial, un esquema que busca ordenar los flujos, reducir conflictos en los cruces y generar una conexión más directa con la autopista Lugones en sentido al centro.

Las modificaciones en la circulación de Udaondo y Campos Salles

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, explicó el alcance del cambio: “Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular; esto va a agilizar los viajes en una zona de altísima concurrencia”.

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La reconfiguración también implica modificaciones en los giros desde la avenida del Libertador. El giro a la izquierda hacia Udaondo —que hoy se realiza entre las calles Iberá y Quesada— se trasladará a la intersección con Campos Salles, con semaforización. A su vez, se suprimirá el giro a la izquierda hacia Campos Salles en sentido al centro. Quienes transiten por Libertador y quieran acceder a Lugones o al nuevo puente para ir a Cantilo o Ciudad Universitaria deberán tomar Campos Salles. Para llegar a River o tomar Figueroa Alcorta, el recorrido será por Campos Salles hasta el final y luego retomar por Udaondo.

Para acompañar esta reconfiguración, se ejecutarán obras complementarias: el ensanche de Campos Salles para ampliar su capacidad, la adecuación de veredas y bulevares, la reorganización de isletas en Udaondo y la reubicación de las paradas de colectivos.

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Las líneas 28 y 42 de colectivos modificarán sus recorridos

Las líneas 28 y 42 son las directamente afectadas. Para dirigirse a Libertador, ambas seguirán usando Udaondo. Pero para circular en sentido contrario —hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria— utilizarán Campos Salles, donde tendrán sus nuevas paradas a partir del viernes 29.

Las obras no concluyen con esta primera etapa. El proyecto contempla la construcción de una pasarela peatonal de 4 metros de ancho entre ambos puentes, con una bicisenda de 2,40 metros. También se sumarán dos nuevas conexiones vehiculares: una para posibilitar el ingreso a Lugones desde arriba del Puente Labruna y otra subida adicional desde Cantilo. En paralelo, se desarrollará el espacio público con explanadas de acceso al puente que funcionarán como zonas de descanso y recreación, un aterrazado verde lindero al Parque de la Innovación con capacidad para ser usado como anfiteatro, áreas de juegos para niños, sectores deportivos, espacios gastronómicos y parquización integral tanto sobre el puente como en todo el entorno.

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La zona donde se ejecuta esta transformación alberga, además de los polos ya mencionados, la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Centro de Graduados del Liceo Naval y el club CUBA, entre otras instituciones. A medida que el Parque de la Innovación avanza en su desarrollo, el flujo de personas en el sector crece de manera sostenida, lo que convierte la ampliación del puente en una respuesta directa a una demanda ya instalada.