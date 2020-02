“Yo iba personalmente a las audiencias, donde tuve cierta proximidad con los jueces. A mí me daban diez VHS, yo los copiaba, los devolvía y después me entregaban otros diez. Era toda una responsabilidad, eran los originales, por eso iba yo personalmente a las oficinas de Comodoro Py. No sabía qué iba a hacer con todo este material, pero sí sabía que ahí había una materia prima muy interesante”, reveló. Su solicitud estaba pensada con criterio periodístico: las indagatorias de determinadas personas. Usó cinco testimonios: Hugo Anzorreguy, por entonces titular de la SIDE, Alejandro Broussón, ex jefe de Operaciones de la Sala Patria de SIDE, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el agente Néstor Ricardo Hernández y el jefe de contrainteligencia de la SIDE Antonio Horacio Stiuso.