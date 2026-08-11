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Honduras suma 172 muertes violentas de mujeres en 2026, un 10 % más que el año pasado

La Defensoría de la Mujer reclamó una respuesta coordinada de seguridad y justicia, y alertó por las circunstancias de los crímenes, en un contexto de agresiones históricas contra ellas

Las organizaciones de mujeres sostienen que las reformas penales no alcanzaron para frenar la violencia y reclaman prevención, protección e investigaciones eficaces.
Las organizaciones de mujeres sostienen que las reformas penales no alcanzaron para frenar la violencia y reclaman prevención, protección e investigaciones eficaces.
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Honduras acumula 172 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026, una cifra que representa un aumento del 10 % en comparación con el mismo período del año anterior y que vuelve a encender las alertas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

El dato adquiere mayor relevancia después de que durante el último fin de semana se registraran ocho nuevos casos, según información difundida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La sucesión de asesinatos ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, que advierten sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y mejorar la forma en que las autoridades investigan estos crímenes.

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Para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que ocho mujeres hayan perdido la vida de manera violenta en un período tan corto evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada de las instituciones responsables de seguridad y justicia.

Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, expresó su preocupación no solo por el número de víctimas, sino también por las circunstancias y el nivel de violencia con que se producen algunos de estos crímenes.

Organizaciones feministas alertan que en Honduras ocurre una muerte violenta de mujer cada 30 horas. (FOTO: Blogs UNAH)
Organizaciones feministas alertan que en Honduras ocurre una muerte violenta de mujer cada 30 horas. (FOTO: Blogs UNAH)

La funcionaria señaló que los casos deben ser analizados dentro del contexto de violencia que históricamente han enfrentado las mujeres en Honduras y no únicamente como hechos criminales aislados.

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Departamentos con más casos

La distribución territorial de las muertes violentas también muestra zonas con una incidencia particularmente importante. De acuerdo con Ana Ruth García, defensora de los derechos de las mujeres, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés presentan una cantidad significativa de estos hechos.

Sin embargo, la atención también se ha dirigido hacia otros departamentos que han experimentado un aumento de casos durante este año.

Entre ellos se encuentran Lempira y Copán, territorios que, según García, han adquirido especial relevancia debido al incremento registrado en las muertes violentas de mujeres.

La evolución de los casos en diferentes regiones plantea el desafío de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta más allá de los principales centros urbanos del país.

Derechos Humanos pide investigar

Más allá de establecer quién fue el responsable de cada asesinato, el CONADEH considera necesario revisar las circunstancias que pudieron preceder a la muerte de cada mujer.

Joselin Padilla sostuvo que las investigaciones deben incorporar un enfoque de género, de manera que los equipos encargados de esclarecer los casos puedan determinar si existía un historial previo de violencia.

Esto implica revisar posibles denuncias por violencia doméstica, agresiones, amenazas, violencia sexual u otras formas de maltrato que hayan sido reportadas antes del asesinato.

Lempira y Copán registraron un aumento de casos y ganaron relevancia en el mapa de la violencia contra las mujeres en Honduras.(FOTO: Confidencial HN)
Lempira y Copán registraron un aumento de casos y ganaron relevancia en el mapa de la violencia contra las mujeres en Honduras.(FOTO: Confidencial HN)

Para las organizaciones defensoras, estos antecedentes pueden ser determinantes para establecer si la víctima se encontraba previamente en una situación de riesgo y si el crimen podría estar relacionado con un patrón de violencia ejercido contra ella.

El objetivo es que las investigaciones no se concentren únicamente en determinar quién disparó, cómo ocurrió el ataque o qué circunstancias rodearon el momento de la muerte, sino que reconstruyan también la historia de violencia que pudo haber precedido al crimen.

Las organizaciones defensoras consideran que la respuesta debe abarcar tanto la aplicación de la legislación como la atención temprana de las denuncias y la protección de mujeres que puedan encontrarse en situaciones de riesgo.

Con 172 mujeres muertas de forma violenta en 2026 y un incremento del 10 % respecto al mismo período del año anterior, las organizaciones defensoras advierten que la violencia continúa representando una amenaza grave para las mujeres hondureñas.

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