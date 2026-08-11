República Dominicana: Operativo en puerto frustra el ingreso ilegal de 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores

La Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público interceptaron en el Puerto Multimodal Caucedo un cargamento irregular con 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores. (Cortesía: Dirección General de Aduanas)

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En un operativo conjunto, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público informó este martes que interceptó en el Puerto Multimodal Caucedo un cargamento con 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores ingresados de manera irregular, evitando una pérdida fiscal superior a RD$42.2 millones (aproximadamente USD 720,000).

El hallazgo se presentó como resultado de las acciones sistemáticas para combatir el comercio ilícito y proteger los recursos estatales, según informaron las autoridades. De acuerdo con información suministrada por la DGA, las mercancías fueron incautadas durante un procedimiento de control aduanero realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República Dominicana.

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Los productos, que habían sido declarados con especificaciones distintas a lo que realmente contenía el contenedor, fueron detectados tras una inspección detallada. La entidad mencionó: “Donde hay control, el contrabando no tiene espacio. Como parte de las acciones de control aduanero, junto con el Ministerio Público, detectamos y detuvimos un cargamento de mercancías introducidas de manera irregular al país”.

La Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público incautaron en el Puerto Multimodal Caucedo un cargamento irregular de 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores, evitando pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones (aproximadamente USD 720,000). (Cortesía: Dirección General de Aduanas)

Venancio Alcántara, director general de Migración, destacó el rol de la institución en la protección de los intereses del Estado al señalar que “los ingresos que recauda la aduana son para toda la sociedad. Son los que van a los hospitales, son los que van a las carreteras, son los que van a la educación”.

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En esa misma línea, el funcionario explicó respecto al operativo: “En este hallazgo se han encontrado uno 961 televisores de distintas marcas y modelos. También 4.5 millones de unidades de cigarrillos que fueron declarados de forma distinta a lo que se encontró. Y en ese ámbito es que el Ministerio Público está haciendo las pesquisas pertinentes, como decíamos, en el ámbito de la ley”.

El reporte oficial indica que la incautación de esta mercancía irregular constituye un golpe relevante al contrabando de productos sujetos a altos tributos, como los cigarrillos, y al comercio de electrónicos sin la debida documentación.

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De acuerdo con la DGA, la labor coordinada con el Ministerio Público permitió documentar las irregularidades y asegurar la cadena de custodia para el proceso judicial correspondiente.

La Procuraduría General de la República Dominicana mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de contrabando. (Cortesía: Dirección General de Aduanas)

Compromiso institucional para fortalecer los controles y combatir el comercio ilícito

La DGA reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los controles fronterizos para cerrar el paso al comercio ilícito y garantizar la sana competencia en el mercado local. La entidad ha intensificado las inspecciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, apoyándose en tecnología y en la cooperación interinstitucional para detectar patrones de fraude y evasión fiscal.

De acuerdo con la institución, la protección de los ingresos aduaneros es fundamental para financiar servicios públicos esenciales y mantener el equilibrio fiscal. “Desde Aduanas seguimos trabajando de manera firme y coordinada para fortalecer la vigilancia y el control, cerrar el paso al comercio ilícito y proteger los intereses del Estado dominicano”, concluyó la entidad en su comunicado.

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La Procuraduría General de la República mantiene abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al contrabando. Las autoridades enfatizaron que estos procedimientos continuarán como parte de la política de cero tolerancia al fraude en las operaciones de comercio exterior.