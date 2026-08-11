Economía
Agregar Infobae enGoogle

El Tesoro canceló deuda con el Banco Central por casi USD 800 millones

Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el BCRA, a fin de mejorar el balance de la autoridad monetaria. Estos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas

Las Letras Intransferibles comenzaron a utilizarse en 2006: el Tesoro le colocaba títulos al BCRA y se quedaba con las reservas líquidas. (REUTERS/Matias Baglietto)
Las Letras Intransferibles comenzaron a utilizarse en 2006: el Tesoro le colocaba títulos al BCRA y se quedaba con las reservas líquidas. (REUTERS/Matias Baglietto)
Guardar

El Ministerio de Economía oficializó una nueva recompra de Letras Intransferibles por USD 781 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reducir la deuda pública y avanzar con el saneo del balance de la autoridad monetaria.

La operación se concretó el lunes 10 de agosto y fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda publicada este martes en el Boletín Oficial.

PUBLICIDAD

Las Letras Intransferibles (LI) son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, bajo la gestión de Néstor Kirchner, y se destinaron al Banco Central como compensación por la entrega de reservas internacionales para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde entonces, el Tesoro recurrió en diversas oportunidades a este mecanismo para acceder a dólares y atender pagos de deuda, utilizando su cuenta corriente en el Banco Central. La operatoria consiste en que el Tesoro cubre sus pasivos empleando como respaldo las reservas internacionales, consideradas un activo del BCRA. Con el tiempo, el volumen de estos títulos aumentó y se transformó en una parte significativa de los activos del BCRA.

PUBLICIDAD

Según estimaciones de la actual gestión del BCRA, se otorgaron USD 116.000 millones al Tesoro vía Letras Intransferibles entre 2003 y 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Según estimaciones de la actual gestión del BCRA, se otorgaron USD 116.000 millones al Tesoro vía Letras Intransferibles entre 2003 y 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el ámbito financiero, estas Letras son vistas como activos de valor incierto debido a que no pueden venderse ni negociarse en el mercado secundario. Generalmente, estos instrumentos se emiten con vencimientos de una década, ofrecen intereses bajos o nulos y suelen renovarse de manera automática.

En esta oportunidad, la recompra incluyó dos instrumentos: una letra con vencimiento el 30 de junio de 2031, por un valor nominal original de USD 76.248.473; y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032, por un valor nominal original de USD 1.226.343.706. El precio pagado por cada uno se fijó según los mecanismos habituales del mercado.

Según explicaron desde el Gobierno, esta mecánica permite reducir la deuda pública registrada en los balances del Estado. De acuerdo con la resolución, “los títulos recibidos por la operación serán dados de baja de los registros de la deuda pública”. La medida forma parte de la estrategia de administración de pasivos de la administración central, que busca mejorar la composición y sostenibilidad del endeudamiento nacional y el balance del Central.

En la práctica, la recompra de Letras Intransferibles por parte del Tesoro implica una disminución de los compromisos con el Banco Central de la República Argentina, al tiempo que libera al ente monetario de títulos que no tienen valor de mercado.

De acuerdo a los cálculos de la administración de Santiago Bausili, titular del BCRA, entre 2003 y 2023, la financiación del Central al Tesoro implicó, entre otros ítems, la colocación de USD 116.000 millones en Letras Intransferibles.

Cabe destacar que el proyecto del oficialismo para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria contempla la eliminación de estos títulos. La iniciativa, que el Gobierno buscará aprobar en las próximas semanas, prohíbe que el Tesoro transfiera este tipo de títulos al Banco Central como forma de obtener reservas internacionales.

FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas ingresa al Ministerio de Economía, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas ingresa al Ministerio de Economía, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

En mayo, el ministerio comandado por Luis Caputo ya había realizado un movimiento similar luego de que la autoridad conducida por Bausili le gire $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025.

Por ese entonces, la cartera económica utilizó $18,4 billones a la recompra de LI en cartera del BCRA por un total estimado de USD 21.700 millones en valor nominal original. Según estimaciones de Economía, la operación redundó en una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Vale recordar que las Letras Intransferibles se colocaron al BCRA como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales. Esto implicó un fuerte deterioro acumulado en el activo del BCRA, al reemplazar un activo líquido y valioso (dólar) por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de USD 11.000 millones”, aclaró el Palacio de Hacienda acerca de la recompra.

Un año antes, el Banco Central obtuvo USD 12.000 millones en efectivo por la cancelación total de LI con vencimiento el 1 de junio de 2025 y el 29 de abril de 2026, así como por la cancelación parcial de un título que vence el 3 de abril de 2029. Esos fondos provinieron del acuerdo rubricado con el FMI por 20.000 millones de dólares.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRATesoroDeudaLetras IntransferiblesLuis CaputoSantiago BausiliFMICarta OrgánicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas perdieron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país subió por sexta rueda seguida

Las bolsas neoyorquinas operaron en baja y movilizaron las ventas de activos emergentes. El S&P Merval perdió 3% y el indicador de JP Morgan avanzó a 466 puntos. El dólar cedió a $1.515 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 57 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas perdieron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país subió por sexta rueda seguida

El Gobierno excluirá a los funcionarios para avanzar en Diputados con el proyecto de Inocencia Fiscal II

El oficialismo busca asegurarse el apoyo de los bloques aliados que habían planteado cuestionamiento a raíz del antecedente de Manuel Adorni. Apuestan a firmar dictamen mañana en el plenario de comisiones. Quedará listo para tratarse el 26 de agosto junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Gobierno excluirá a los funcionarios para avanzar en Diputados con el proyecto de Inocencia Fiscal II

Una especialista alertó sobre la economía a dos velocidades: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”

Mariana Camino, fundadora y CEO de ABECEB, analizó la actualidad económica, las reglas para invertir y el impacto dispar de la recuperación

Una especialista alertó sobre la economía a dos velocidades: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”

El dólar bajó por tercer día consecutivo y se alejó de la barrera de los 1.500 pesos

El mayorista terminó ofrecido a $1.490,50, el valor más bajo en lo que va de agosto. Al público cedió a $1.515 para la venta en el Banco Nación

El dólar bajó por tercer día consecutivo y se alejó de la barrera de los 1.500 pesos

La Argentina no mejora su competitividad: el 49% de los insumos industriales es más caro que en otros países de la región

Un estudio privado comparó los costos locales con los de EEUU, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil

La Argentina no mejora su competitividad: el 49% de los insumos industriales es más caro que en otros países de la región

DEPORTES

Boca Juniors dio vuelta el partido en dos minutos ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors dio vuelta el partido en dos minutos ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

TELESHOW

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

Juli Savioli confirmó su separación de Pelao Khe tras casi tres años de relación: “Nada es para siempre”

Tuli Acosta se refugió en sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui

El duro comunicado de Mauro Icardi sobre el video viral de sus hijas: “Voy a seguir peleando hasta el final”

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

¿Resulta útil medir la edad “biológica” frente a la edad “cronológica”?

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

CIDH pide ampliar medidas provisionales por el obispo Mata y advirtiere que se desconoce su paradero en Nicaragua