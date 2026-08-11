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Honduras: Alcalde Juan Diego Zelaya ofrece apoyo de Tegucigalpa a Colombia tras devastador terremoto

El alcalde Juan Diego Zelaya ofreció apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4, que según balances regionales deja al menos 240 fallecidos y cientos de heridos

El alcalde Juan Diego Zelaya expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia. (FOTO: Infobae)
El alcalde Juan Diego Zelaya expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia. (FOTO: Infobae)
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El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expresó la solidaridad de Tegucigalpa con el pueblo colombiano y ofreció colaborar dentro de las posibilidades de la municipalidad ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y que, según el balance más reciente proporcionado por autoridades regionales, ha dejado al menos 240 personas fallecidas.

A través de una publicación en su cuenta de X, el edil manifestó su disposición de brindar apoyo a las autoridades de Bogotá y Medellín, al señalar que, pese a las limitaciones de recursos, la capital hondureña está dispuesta a acompañar a Colombia en uno de los momentos más difíciles que atraviesa el país sudamericano.

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“Aunque nuestros recursos sean limitados, nuestra solidaridad no lo es; en lo que podamos aportar, diremos presente para apoyar a nuestros hermanos colombianos”, expresó Zelaya.

Zelaya destaca solidaridad de los capitalinos

El alcalde sostuvo que los habitantes del Distrito Central se han caracterizado por mostrar solidaridad ante situaciones de emergencia y consideró que la magnitud de la tragedia en Colombia requiere del respaldo de países y ciudades de la región.

Su pronunciamiento se produjo después del terremoto registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, en los límites con Valle del Cauca y Risaralda.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y provocó graves daños en diferentes zonas del territorio colombiano.

La oferta de Zelaya se suma a las diferentes muestras de solidaridad internacional recibidas por Colombia mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas.

El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves daños en diferentes regiones de Colombia. (FOTO: X)
El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves daños en diferentes regiones de Colombia. (FOTO: X)

Balance de víctimas aumenta a 240 fallecidos

La dimensión de la emergencia aumentó durante las últimas horas. De acuerdo con balances proporcionados por autoridades regionales, al menos 240 personas han perdido la vida en cuatro departamentos colombianos.

El Valle del Cauca registra la situación más crítica, con 130 fallecidos, incluidos 95 contabilizados en Cali y otros 35 en diferentes municipios del departamento.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó además de 949 personas heridas, 86 rescatadas y 239 que permanecían atrapadas bajo los escombros. La ciudad reportó también 56 edificios colapsados como consecuencia del terremoto.

En el resto del Valle del Cauca se contabilizan cerca de 700 heridos, tres hospitales colapsados, otros 18 con afectaciones, 39 centros educativos dañados y alrededor de 5,000 viviendas perjudicadas.

Montones de escombros de un edificio destruido, con personas sobre ellos y un coche naranja aplastado debajo, bajo un cielo azul en Pereira, Colombia
Residentes observan los escombros de un edificio colapsado y un vehículo aplastado en Pereira, Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 el 10 de agosto de 2026. (Agencia Andina)

En Risaralda, autoridades regionales informaron de alrededor de 90 personas fallecidas, incluyendo víctimas registradas en Pereira, capital de ese departamento.

En Chocó, donde se localizó el epicentro del terremoto, se contabilizan otras 14 muertes, 138 personas heridas y cinco desaparecidas. También se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones en los servicios de telefonía y comunicaciones.

Por su parte, las autoridades de Caldas habían informado de seis personas fallecidas, 76 heridas y más de 1,300 viviendas afectadas.

Los diferentes balances regionales reflejan una cifra superior al último reporte consolidado divulgado por el Gobierno colombiano, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas.

El alcalde capitalino ofreció colaborar dentro de las posibilidades de la municipalidad. (FOTO: La Prensa)
El alcalde capitalino ofreció colaborar dentro de las posibilidades de la municipalidad. (FOTO: La Prensa)

Continúan labores de rescate en Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que había recibido 160 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca relacionados con la emergencia, mientras las autoridades locales siguen actualizando sus respectivos balances.

Las labores permanecen concentradas en localizar a personas atrapadas, atender a los heridos y evaluar los daños estructurales provocados por el fuerte movimiento sísmico.

En medio de este panorama, Juan Diego Zelaya reiteró que Tegucigalpa está dispuesta a contribuir dentro de sus capacidades y destacó los vínculos de solidaridad entre Honduras y Colombia.

Su ofrecimiento ocurre mientras diferentes gobiernos, autoridades locales y organismos internacionales expresan respaldo al pueblo colombiano ante una tragedia que continúa dejando víctimas y cuantiosos daños materiales.

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