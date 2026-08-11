Hospital Escuela en Honduras sumará seis nuevos quirófanos y proyecta realizar hasta 150 cirugías diarias

La ampliación permitirá incrementar significativamente el número de cirugías diarias. (FOTO: Hondudiario)

Guardar

El Hospital Escuela ampliará significativamente su capacidad quirúrgica a partir de octubre con la incorporación de seis nuevos quirófanos, una medida que permitirá pasar de las aproximadamente 60 cirugías diarias que se realizan actualmente a entre 100 y 150 intervenciones por día, informó la designada presidencial María Antonieta Mejía.

La funcionaria explicó que la ampliación forma parte del proceso de fortalecimiento y reestructuración del sistema sanitario público de Honduras, con el que el Gobierno busca aumentar la capacidad de respuesta de los hospitales y reducir los tiempos de espera de los pacientes que necesitan una intervención.

PUBLICIDAD

Mejía destacó que incrementar el número de operaciones no solo permitirá atender a más personas, sino también evitar que las enfermedades y otras condiciones médicas se agraven mientras los pacientes permanecen a la espera de una cirugía.

Seis quirófanos comenzarán a operar en octubre

De acuerdo con la designada presidencial, los seis nuevos quirófanos serán entregados durante octubre y permitirán incrementar de manera considerable la capacidad operativa del principal centro hospitalario público del país.

“En el mes de octubre serán entregados seis de ellos que va a incrementar la capacidad operativa de los quirófanos y eso es importante para el pueblo hondureño. Hoy solo se atienden 60 cirugías diarias”, manifestó Mejía.

PUBLICIDAD

Con la nueva infraestructura, las autoridades proyectan que el Hospital Escuela pueda realizar entre 100 y 150 procedimientos quirúrgicos cada día, dependiendo de la demanda y de las condiciones requeridas para cada intervención.

La ampliación representa un aumento potencial de más del doble de la capacidad actual en las jornadas de mayor actividad.

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, destacó la importancia de reducir los tiempos de espera. (FOTO: Proceso HN)

Mejía señaló que uno de los principales objetivos de la estrategia es ofrecer respuestas más rápidas a los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

La funcionaria advirtió que prolongar una intervención puede provocar un deterioro progresivo en la condición de salud de las personas y complicar posteriormente el procedimiento médico.

PUBLICIDAD

Explicó que durante largos períodos de espera algunos pacientes pueden desarrollar problemas adicionales, como hipertensión arterial o alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre, factores que pueden incrementar los riesgos al momento de someterlos a una cirugía.

Por esa razón, consideró indispensable aumentar la capacidad hospitalaria y garantizar que los procedimientos puedan realizarse en el momento oportuno.

Operaciones privadas pueden superar los L60 mil

La designada presidencial también se refirió al impacto económico que representa para las familias acudir al sector privado cuando no encuentran una respuesta inmediata dentro del sistema público.

Según Mejía, una operación realizada en un hospital privado puede tener un costo promedio de entre 22 mil y 60 mil lempiras, dependiendo del procedimiento y las condiciones del paciente.

PUBLICIDAD

La funcionaria anunció que información relacionada con estos costos y las acciones ejecutadas por el Gobierno será incorporada al Portal de Transparencia, cuya actualización ya se encuentra en marcha.

Aseguró que la administración gubernamental pretende mantener disponible la información relacionada con el uso de los recursos públicos y los resultados de los programas implementados en materia sanitaria.

Los nuevos quirófanos forman parte del fortalecimiento del sistema público de salud. (FOTO: Hondudiario)

Gobierno destaca impacto en calidad de vida

Mejía sostuvo que, más allá del costo económico de cada procedimiento, el principal indicador debe ser el impacto de las operaciones en la recuperación de los pacientes y sus familias.

“Lo importante de todo esto no es cuánto vale la operación, sino cuántas vidas hemos salvado”, expresó.

La designada presidencial afirmó que contar con una respuesta quirúrgica oportuna puede representar una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes, además de reducir la preocupación de las familias que durante meses esperan una solución dentro del sistema público.

PUBLICIDAD

La incorporación de los nuevos quirófanos forma parte de las medidas anunciadas para fortalecer la atención hospitalaria y enfrentar la demanda acumulada de procedimientos quirúrgicos.

Con la ampliación prevista para octubre, las autoridades esperan que el Hospital Escuela pueda atender diariamente a un mayor número de pacientes y avanzar en la reducción de los tiempos de espera, uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema sanitario hondureño.