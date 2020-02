El 16 de abril de 1789, Wolfang Amadeus Mozart le dice a Constanze Weber, en una carta que es reproducida en el libro “Grandes cartas de amor”, con selección y coordinación de Elizabete Agostinho, de Editorial El Ateneo: “1º Te pido que no estes triste; 2º que cuides de tu salud y no te fíes del aire primaveral; 3ª que no salgas a pie tu sola -o mejor aún- que no salgas a pie en absoluto; 4ª que no tengas ninguna duda sobre mi amor, pues no te he escrito una sola carta sin haber colocado frente a mí a tu querido retrato. 5ª te pido que no descuides tu conducta no solo por tu honor y por el mío, sino igualmente por las apariencias”.