En Mar del Plata, cuando tenía 13 años, la acompañaba hasta la puerta de la Catedral, antes de comprar lana y medialunas. Me pedía que la esperara en las escaleras. No me dejaba entrar. “Yo creo en Dios, pero no en los curas”, me repetía. Y me explicaba: “Cuando era chica un cura me llevó para adentro y me pidió que le muestre el jardincito”. Lo entendí después. Los eufemismos no son claros cuando una todavía no puede imaginar el horror.