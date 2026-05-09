Robos a una joyería, un banco y hasta una concesionaria: el prontuario de un boquetero chileno detenido en Constitución

La Policía de la Ciudad detuvo a un “boquetero” chileno con múltiples antecedentes y varios pedidos de captura

Agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a un delincuente chileno de 36 años con múltiples antecedentes penales y varios pedidos de captura vigentes por robo: en menos de dos años, el sospechoso asaltó, entre varios blancos, una joyería, un banco y una concesionaria de camionetas. Actuó tanto en la Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el ladrón, que en algunos de los lugares donde dio sus golpes ingresó a través de boquetes, fue arrestado por personal de la División Capturas y Prófugos, que logró ubicarlo en el cruce de las calles Constitución y Salta, luego de diversas tareas de campo y un análisis de redes sociales.

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De acuerdo con lo que precisaron, el detenido era buscado por su participación en varios delitos cometidos desde 2023. En ese sentido, indicaron que en junio de 2025, ingresó a una joyería mediante la modalidad “boquetero”, donde accedió a una caja fuerte de donde sustrajo lingotes de oro, joyas, relojes y dinero en moneda extranjera.

Posteriormente, en septiembre del mismo año, junto a otros cómplices perpetró un robo en una sucursal del Banco Nación en Garín, partido bonaerense de Escobar, donde empleó el mismo método para entrar, un boquete.

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Dos meses después, en noviembre, forzó el acceso a una vivienda para robar dinero y equipos informáticos. No fue lo único. Según las fuentes consultadas por este medio, el sospechoso de origen extranjero ya estaba en la mira de la Justicia desde hacía un tiempo.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el imputado tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el robo de una camioneta, cometido en complicidad con un menor en una concesionaria del barrio porteño de Barracas durante 2024.

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Además, registraba una solicitud de paradero emitida en 2024 por el delito de robo agravado, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28. También pesaba sobre él una orden de detención de 2023 por robo agravado en poblado y en banda, tramitada por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Martín.

“Fue detenido tras diversas tareas de campo y análisis de redes sociales, en las que se logró ubicar al delincuente en el cruce de las calles Constitución y Salta, donde finalmente fue aprehendido”, precisaron las fuentes que brindaron la información a este medio. El ladrón fue sorprendido y no tuvo tiempo de reacción.

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