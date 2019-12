A muchas mujeres maduras se les quiso hacer creer que “por culpa del feminismo” ya no hay hombres y ellas no consiguen con quien tomar mate un domingo o mojarse los pies de la mano en Chapadmalal. Pero no es cierto que un violador abrumado sea un buen partido o que si se deja seguir abusando tranquilo a las jóvenes los muchachos mayores van a ir con rosas en la mano a buscar en hordas (como oferta no fake de Black Friday) a señoras de las cuatro (cinco, seis o siete décadas) con las cuales pensar en compartir el resto de la mitad de su vida.