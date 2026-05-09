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¿“El Eternauta” en Quequén?: la espuma marina creó un paisaje “nevado” en la costa bonaerense

Las ráfagas de viento de hasta 100 km/h, producto del ciclón extra tropical que azota la zona, sorprendió a los vecinos con un peculiar fenómeno meteorológico que alteró la fisonomía del lugar. Cómo se produce

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Una densa espuma blanca se trasladó desde el mar hacia parte de las calles de Quequén y sorprendió a los habitantes de la zona. "Jamás vi algo así", dijo uno de ellos

La costa de Quequén amaneció este sábado cubierta por un manto de espuma marina similar a la nieve que reproduce pasajes de la popular serie El Eternauta, en la que la hostilidad de los grandes territorios helados generó un paisaje apocalíptico en zonas urbanas.

El paso de un ciclón extratropical, infrecuente en la región, generó un particular fenómeno meteorológico que atrajo la atención de decenas de personas que se acercaron al barrio costero para tomar fotografías y grabar el “nevado” paisaje.

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La espuma, generada por la agitación excepcional del mar, se acumuló en tal volumen que en algunos sectores superaba el metro de altura. Residentes y comerciantes relataron que nunca antes habían presenciado una escena semejante, ni siquiera durante las sudestadas habituales de la región.

Playa con palapas y terreno cubiertos de una capa blanca; olas grandes rompen en la orilla y se ve una pequeña construcción
Parece nieve pero no lo es: una densa capa de espuma marina tapó parte de la costa bonaerense de la localidad de Quequén

Durante la madrugada, el mar desbordó la escollera y arrasó con estructuras como bancos y escaleras, lo que evidencia la intensidad del temporal. “Vivo en Quequén hace casi 20 años y jamás vi algo así”, afirmó una vecina a C5N que se acercó temprano a tomar fotografías.

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Otros señalaron que la magnitud del mar crecido y la espuma desplazándose hasta la calle resultaron impactantes, incluso para quienes frecuentan el balneario en todas las temporadas. El fenómeno se atribuye a la combinación de vientos y lluvias intensas que azotaron la costa desde hace tres días, sumando ya cerca de 500 milímetros de precipitaciones en lo que va del año.

Ráfagas que alcanzan los 100 km/h crearon un paisaje inusual en parte de la costa atlántica bonaerense (TN)

El avance del agua y la acumulación de espuma no solo alteró la vida diaria de los habitantes, sino que también evidenció el impacto del cambio climático en la región. “Nunca lo había visto y me parece tremendo que hayan unas olas tan grandes de espuma”, expresó una joven vecina.

El temporal, iniciado en la madrugada del día anterior, golpeó con fuerza tanto Quequén como Necochea, generando preocupación por la erosión costera y la posibilidad de nuevos eventos extremos en el corto plazo.

Cómo se forma la espuma de mar

La presencia de espuma marina en la región de Quequén se atribuye a la combinación de oleaje intenso y acumulación de materia orgánica, que no se trata de un evento tóxico ni nocivo para la población.

Este fenómeno resulta de la agitación del agua de mar que, al mezclar aire con compuestos orgánicos como proteínas o carbohidratos liberados por microalgas, produce la espuma visible en la orilla. Las microalgas sufren una afloración y, al romperse durante el oleaje fuerte, desprenden estas sustancias, que actúan como tensioactivos naturales.

Un edificio costero está cubierto por una gran cantidad de espuma blanca de mar. Detrás, el océano con olas fuertes y un cielo gris nublado
La altura de la espuma marina llegó a alcanzar hasta 1 metro (Captura de video)

La espuma captura y retiene materiales como aceite, proteínas e iodo, conforme las olas y el viento agitan el mar y la concentración orgánica alcanza ciertos niveles. Este fenómeno puede observarse en distintas partes del mundo, aunque suele presentarse tras periodos de viento intenso y depende de las condiciones de marea.

La reciente situación coincide con el predominio de vientos del norte, lo que provoca que el enfriamiento del agua de mar sea más lento que el del aire.

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