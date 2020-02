Hilda Lizarazu: ¿Frontman qué viene a ser? ¿el hombre al frente? ¿el líder de una banda? Yo pienso que es música. Y, a ver, si me gusta la voz del líder de una banda, me encanta, si no me gusta su voz, no tanto. Pero es algo totalmente estético. Yo, si escucho una canción en la radio no pienso “uy, la canta un tipo, que machirulo, uy, la canta una chica, viva”. No estoy con una remera diciendo que todo lo que viene de las chicas está bien y todo lo que viene de los chicos está mal. Para nada. En lo que nos estamos basando en este caso, hablando del Cosquín Rock, es un festival de música argentina que tiene 20 años de existencia, que se hace en un lugar hermoso, que fue rotando, se fue moviendo, es nómade se podría decir, y organizado desde Córdoba por mentes amantes de la música. Y que a través de los años mejoró en estructura, en organización. Ahora que estoy por ir, veo que hay mucha gente trabajando detrás de eso, sectores como alojamiento, traslados, técnica... creo que es el festival más importante de la Argentina. En ese sentido me saco todos los sombreritos que tengo en mi pared y lo celebro. Ojalá hubiera un montón de productores haciendo otros festivales, de rock o de música joven ¿no? Porque ya como que los subgéneros también tienen lugar. Dice Cosquín Rock pero hay de todo, varios escenarios, uno de blues y rock, otro de nuevas tendencias. Es una modalidad universal, y está bueno que en este caso sea industria argentina.