De las bandas de rock surgidas en los últimos quince años en Argentina, es la más relevante. No sólo por su cancionero, pulido y mejorado a través de los álbumes, sino por haber sido capaz de definir a casi toda una generación después de Cromañón. Y lo lograron sin apelar a fórmulas rancias ni heredando las banderas de nadie. Solo canciones hipnóticas, melodías que no se van más del cerebro una vez que ingresan y el liderazgo tímido de Santiago Barrionuevo -cantante, bajista y compositor-. Detrás de él no está solo su banda, sino todo un pelotón de grupos que comparten los mismos códigos de independencia y búsqueda artística que trajeron a El mató hasta aquí, consolidándose como una banda festivalera gracias a temas como 'Chica de oro', 'El tesoro' y 'Mi próximo movimiento'.