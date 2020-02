Valeria Martinez: —Lo difícil es tener constantemente la necesidad de no fallarles a los chicos. Ellos tienen una ilusión y nosotros no podemos fallarles. Ellos vienen todos los días acá y cuentan con nosotros. Como dice el nombre del merendero, es por una sonrisa. Es para que ellos no pierdan la ilusión. Es para que no pierdan esa sonrisa.