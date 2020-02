-Fue una conversación difícil pero obligatoria. Yo no tenía cómo sacar a mi familia. No los iba a traer sin nada seguro aquí. Le dije que creía que se abría una puerta para darle un futuro a nuestros hijos. Ella llevaba tres meses de embarazo y me contestó: “¿Sabes que no vas a conocer a tu hijo?”. Y le dijo que si me quedaba no iba a poder darle de comer. Yo tuve una niñez con educación y padres increíbles. Me destruye no poder darle eso a mis hijos. Le expliqué que prefería perder un año matándome trabajando para poder sacarlos del desastre. Y lo entendió. No me iba a detener. Era lo mejor para todos. No había otra opción.