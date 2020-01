“Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que debe sentir la familia de Fernando. A mi me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos. Yo los conozco y son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas”, sostuvo.