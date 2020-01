Entonces, la fiscal Zamboni le pregunta al testigo si puede describir a alguno de los jóvenes del según grupo que fueron echados del boliche. El testigo no duda en describir a uno en particular: “ Era de contextura robusta. Pero no gordo sino de cuerpo trabajado. Tenía pelo corto, rapado a los costados y lacio arriba de color morocho. Tenía una camisa oscura con botones desprendidos y una bermuda clarita. Ese fue el que más me llamo la atención porque el personal de seguridad cuando lo sacan los tenían agarrado con una llave del cuello y el se quería soltar, se resistía a salir. Hacia tanta fuerza que ellos tuvieron que sacar entre dos o tres patovicas”.