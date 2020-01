En las últimas horas se conoció el audio de uno de los 10 rugbiers detenidos por el homicidio de Fernando Báez Sosa, en el que reconoce la responsabilidad del grupo, pero advierte sobre la participación que habría tenido cada uno. “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar” , se lo escucha decir a Lucas Pertossi.