Sociedad

El avance del mar arrasó la playa en Mar del Tuyú y amenaza las casas costeras

El fenómeno ocurrió tras las recientes tormentas y una pleamar inusual, que aceleró el deterioro de la línea costera del balneario perteneciente al Partido de la Costa. Vecinos apuntan contra el desarrollo urbano

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Crecida de la marea en la localidad balnearia de Mar del Tuyu, captado desde la costa (@rumi_la_costa)

El avance del mar en Mar del Tuyú generó preocupación en los vecinos de la zona, luego de las últimas tormentas y el fenómeno de ciclogénesis que afectó a la Costa Atlántica, y agravó la erosión costera del balneario durante el fin de semana pasado. En algunos sectores, el agua llegó hasta las viviendas, lo que dio lugar a evacuaciones y expuso a varias construcciones al borde del colapso.

Vecinos y turistas registraron cómo las olas golpearon directamente contra edificaciones levantadas hace décadas. En algunos casos, los cimientos quedaron totalmente expuestos, se fracturaron losas de hormigón y arrasó a defensas improvisadas. La playa prácticamente desapareció en ciertos puntos.

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Las marejadas más graves se produjeron desde Monte Hermoso hasta Mar del Plata, pero en Mar del Tuyú el impacto fue especialmente notorio. Las imágenes de redes sociales expusieron la magnitud del impacto, con paseos partidos por grietas y hasta una antigua calle asfaltada que reapareció, tras permanecer enterrada bajo la arena desde 1984. Uno de los puntos más afectados fue el conocido Paseo Stella Maris, una construcción relativamente nueva que quedó virtualmente suspendida en el aire.

Los terrenos están en el mar, el mar no está haciendo nada malo”, describió una de las mujeres entrevistadas, en diálogo con A24, quien recordó que anteriormente existían unos cien metros de médano entre las viviendas y el agua. Esa distancia se achicó completamente en las últimas décadas.

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Vecinos describen la situación en Mar del Tuyú, donde el avance del mar afectó a varias viviendas costeras

Según reconstruyó el mismo testimonio, los interesados “venían y compraban estos terrenos por dos mangos”. “Retiraron los médanos para hacer negocio. Este es el resultado”, lamentó. En las redes sociales, los comentarios de este tipo de los lugareños se multiplican. Y responsabilizan al histórico intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, que actualmente ejerce el cargo, y su hijo Juan Pablo, uno de sus predecesores.

El fuerte oleaje y una excepcional pleamar generaron también pérdida masiva de arena y dejaron a la vista estructuras que normalmente permanecen cubiertas. Es que, además del efecto negativo para el turismo y el riesgo edilicio, el deterioro de las construcciones está provocando una acumulación de escombros notoria, ya que luego no se retira.

“Hay peligro, porque si estás veraneando con niños y gente adulta, se pueden enganchar los pies o un fierro abrirte la pierna. Y te quita el lugar tuyo donde vos tenés derecho a ponerte con la reposera y tomar el sol”, denunciaron.

Crecida de la marea en Mar del Tuyu
“Retiraron los médanos para hacer negocio. Este es el resultado”, lamentó una vecina

La erosión costera en Mar del Tuyú tiene antecedentes de más de treinta años, siendo el temporal de 1993 uno de los más recordados. Desde entonces, han proliferado obras particulares para contrarrestarlo. Paredones de hasta tres metros de altura, acumulaciones de piedra, bolsones de arena y hasta pilas de neumáticos usados como barrera frente al mar. La situación se agrava con cada nuevo temporal, ya que cada tormenta barre y reduce aún más la superficie de playa disponible.

Tras el temporal de 1993, se dispuso la interdicción de obras nuevas y la provincia sancionó la ley 14.664, que preveía la expropiación de 324 inmuebles en riesgo. Sin embargo, la implementación de esta ley depende de recursos económicos que el municipio no posee. La normativa fue prorrogada en 2021 y vencerá el 16 de julio próximo, aún sin avances en las expropiaciones.

“Cuando hay riesgo tiene que intervenir al que le corresponde. En este caso, la Municipalidad del Partido de la Costa. Hay que expropiar todo lo que está construido sobre el mar y solucionar el problema”, señaló una vecina.

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