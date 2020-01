En realidad, lo que se ve en la imagen es una mujer de pelo enrulado y anteojos de sol, que justo bajó la cabeza en el momento de la fotografía. El Partido Socialista Vasco recogió el guante con humor y aprovechó la enorme cantidad de visitas que produjo la viralización. Ante el tuit de la cuenta @AnerGondra, que escribió “he tenido que mirar dos veces esta foto porque a la primera me ha parecido que en la primera fila, a la derecha, estaba sentado Alf con unas gafas de sol puestas. Qué susto”, respondió con otro: “Parece que el modo incógnito no ha funcionado”, y se veía al simpático habitante del planeta Melmac vestido como un espía, de sobretodo y sombrero. Y la propia Idoia Mendia subió un gif con una escena donde Alf habla en el Congreso con la frase: “Ya me imagino a Alf en el Parlamento vasco”.