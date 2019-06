Quien más sufría de esta situación era el propio Max. Es que si resulta complejo aceptar que te opaque un compañero mucho más si es ¡un muñeco!. "Era difícil para Max ser el partenaire de ALF, pero creo que había una gran química entre ellos", reconoció Fusco. Cuando terminaron la última grabación, Max se retiró a su camarín, agarró sus cosas, se subió al auto y se marchó. "No hubo ni siquiera una despedida", contó Schedeen, una de las primeras en manifestar el enojo por las horas de grabación. "No había alegría ni disfrute. Hacer la serie era una pesadilla por los requerimientos técnicos. Todo era lento y tedioso, grabar un episodio de 30 minutos nos llevaba 20 o 25 horas", contó la actriz con más queja que recuerdo. Su esposo en la ficción era mucho más tajante. No estaba dispuesto a negociar con las exigencias técnicas de una marioneta, que, encima, se llevaba los mejores remates. "No hay problema, Willie", repetía Alf a menudo. Pero, los había, y muchos.