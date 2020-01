“Me propuse hacer algo todos los días para que lo que le pasó a mi hijo no se repita. Lo de Martín, al igual que lo de Fernando, no fue una desgracia . Pensar que fue una desgracia es imposibilitar superar la situación. Si yo hubiera pensado que el que mató a mi hijo fue el patovica, y que con su encarcelamiento se terminaba el problema, me hubiese engañado desde todo punto de vista y no hubiese hecho nada de lo que hice después. Los que mataron a Fernando son diez rugbiers, que habrá que condenar con toda la fuerza de la ley, pero si no lo entendemos en el marco de un proceso de violencia social no sirve. Los pibes son producto de la sociedad que construimos los adultos”, planteó Castellucci y aseguró que no siente rencor hacia el asesino de su hijo.