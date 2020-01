Desde hace una semana la Argentina no hace otra cosa que buscar explicaciones para el asesinato de Fernando Báez Sosa. La mayoría apunta contra la formación violenta de los rugbiers, como si en el fútbol por nombrar al deporte más popular no se hayan dado circunstancias similares protagonizados por supuestos hinchas comunes. Están también quienes sostienen con barniz progre de Palermo Soho que lo sucedido forma parte del odio de clases, como si en zonas vulnerables no existieran hechos similares. También figuran los que echan toda la culpa al aumento problemático del consumo de alcohol en adolescentes y existe un último grupo que enfatiza sobre la pérdida de aquella educación que trazaba correctamente qué estaba bien y qué mal y que siempre empieza por casa.