“ Hemos tenido cola en días que por lo general no pasaba, hace años que no vemos la cantidad de gente que hay . Por ahora aparenta una temporada excelente y ojalá que sea así. El año pasado uno lo atribuía a las fiestas, a si había sol, estaba nublado o llovía, pero no. Realmente la gente ha venido masivamente, en todos los restaurantes del centro comercial ha habido ocupación plena, estamos asombrados”, contó Ricardo Furno, encargado del tradicional Chichilo del puerto.