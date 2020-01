En el arranque de la primera quincena no hay quien niegue que hace varias temporadas que no se ve tanta gente en Mar del Plata. Y todos tienen que comer. Pero hacerlo en el puerto, el balneario o el centro no es lo mismo y ya no son tampoco las únicas opciones: Food Trucks y comidas para llevar ganan terreno con turistas que eligen vacacionar en la ciudad pero cuidando el bolsillo.