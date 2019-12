“Si yo tengo que describir en una palabra qué hace la red, es acompañamiento. Acompañamiento, cuando suceden estos siniestros y esto lo aprendimos en base a la experiencia y a las charlas. Nadie se lo espera, nunca nadie se lo espera y la persona siente que no sabe qué tiene que hacer, no sabe para dónde tiene que ir, porque uno no practica a ver qué es una fiscalía, un juzgado, no tienen idea de la diferencias muchas veces”, explicó.