"Los accidentes domésticos son lesiones no intencionales. Si se pueden prevenir, no son accidentes. Hicimos una investigación sobre lesiones no intencionales que fueron consultadas en guardias: el 10% de los chicos menores de cinco años estaban solos. En estos casos, me parece que el enfoque no debe ser quién tiene la culpa o quién se descuidó. El enfoque cuál debe ser el origen del problema y cómo responder hay que responder ante esta situación", opinó Ingrid Waiman (Foto: Pexels)