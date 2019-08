Sin embargo, la primera parte de 2011 no había sido tranquila. No entendía cómo no era tenido en cuenta por el nuevo DT de la selección argentina, Sergio Batista luego de haber hecho un buen Mundial en Sudáfrica con Diego Maradona, pero ante la salida de éste, hizo unas declaraciones en Irlanda, en uno de los primeros amistosos del ciclo nuevo, en el que parecía respaldar al DT anterior, muy enfrentado con Batista. "Yo estoy del lado de los que siempre me apoyaron y por eso estoy con Maradona" y también que "(Julio) Grondona no cumplió con su palabra de renovarle el contrato. El día que nos quedamos afuera, en el vestuario, le dijo a Maradona que iba a seguir. Si se lo puedo decir en la cara se lo diré. Nunca se nos consultó a quién queríamos como DT". Eso finalmente ocurrió en Dublin, cuando se encontró con el presidente de la AFA. "Le dije lo que pensaba y él hizo lo mismo. Todo quedó como debe estar". Sin embargo, a cuatro días del amistoso ante Brasil en Qatar, Tevez adujo una lesión y no fue. Pero el domingo siguiente jugó ante el Fulham y le hizo dos goles. Ya no volvió a ser convocado. "Creo que su ausencia es por la actitud que tuvo cuando no vino a jugar y después sí lo hizo en su club. Al cuerpo técnico no le gustó esa forma de actuar. Era mucho más fácil decir que no quería venir", señaló sin tapujos Grondona.