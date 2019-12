Pese a que la fecha se extendió a nivel mundial junto con la declaración que, asegura, “se ha convertido en un referente a lo largo de todo el planeta, pero hasta ahora no han pasado de ser más que proclamas de intenciones que no solo no han jugado ningún papel real, sino que ni siquiera han incluido en su redacción un auténtico compromiso con la causa de los derechos de los animales, llegando a asentir a su explotación para la satisfacción de intereses”.