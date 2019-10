“Cuando ingresé al campo del horror por primera vez me pregunté ‘¿por dónde empiezo?’. Fue abrumador no saber por dónde empezar, qué hacer... Me sentía muy impotente porque entonces no eramos damnificados en la causa y no podíamos opinar mientras veíamos que se estaban haciendo las cosas mal; no podíamos hacer nada. Solo restaba esperar a que algún caballo se cayera para poder sacarlo de ese infierno porque si se caía lo podíamos llevar a otro lugar”, reveló a Infobae Florencia Sampietro, presidenta del Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE), la ONG que desde el primer momento está al cuidado de los animales.