Entre 1909 y 1912, tras la Primera Guerra Mundial, el diario de la Sociedad Vegetariana, The Vegetarian Messenger and Health Review ( TVMHR ), presentó un informe “vigoroso” sobre productos animales no cárnicos y reveló que en la entidad algunos miembros evitaban consumirlos. Ante la revelación, el editor de la publicación aseguró, en 1912, que “hay dos tipos de vegetarianos: los que comían lácteos y huevos, y los que no” y aseguró que tenían un fuerte argumento para no hacerlo, mientras que los argumentos para hacerlo “no eran satisfactorios”. Las opiniones sobre el consumo de lácteos, como vemos, son anteriores a la reflexión de Watson.