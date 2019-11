-Lo que es latinoamericano, los ritmos más autóctonos tienen que ver con un recorrido de experiencia que tuve desde muy chiquita de distintas escuchas. Mi familia es de Río Cuarto, del interior de Córdoba. Yo me crié escuchando folclore, cuarteto y cumbia. Luego, cuando fui adolescente hice algo que hicimos muchos de nosotros que tiene que ver con negar la raíz y escuchaba música yankee nada más, en los años 90. Me duró poco porque la verdad a los dos o tres años volví a reconectarme ya con toda la fuerza, con lo que es el Mantra, los patrones folclóricos con cadencias que representan la música latinoamericana. Cuando vino Internet se me abrió la cabeza y empecé a relevar un montón de formas de la cumbia. Mis amigos, uno santafesino y otro colombiano, se peleaban conmigo y me decían “la cumbia es nuestra”. Yo me puse a ver cuáles son las diferentes expresiones de la cumbia en Latinoamérica y me puse medio nerd con las ganas de relevar todos estos ritmos. También empecé a estudiar batería y percusión cuando era adolescente. Entonces, tenía para estudiar muchos ritmos que tienen que ver ya con la salsa, con el son. Y esa fue información que de algún modo hizo que yo vaya armando una base de datos de ritmos y patrones musicales latinoamericanos. Luego seguí mi vida. No me dediqué activamente a la música. Sí como baterista, pero lo de Miss Bolivia vino mucho más tarde. Yo ya tenía más de 30 años cuando empecé con Miss Bolivia. Ahora, ya hace 12 que existe. Pero cuando yo empecé a hacer las canciones de forma autodidacta, por ensayo y error como un hobby, me fui sirviendo de mi bagaje y de mi base de datos mental que tenía de estos ritmos. También empecé a escuchar otra música, como más relacionada al reggae, al hip hop, rap. Pero siempre sentí en un principio que también eran importadas esas músicas.