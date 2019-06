En mayo de 2018, Miss Bolivia contó que a los 17 años abortó en un centro clandestino. "Yo aborté porque pude, porque tuve la suerte de tener a mi alcance los recursos económicos, simbólicos y los privilegios de clase que me permitieron acceder al proceso de interrumpir un embarazo cuando decidí que no podía ni quería ser madre. No por eso dejó de ser un aborto express, clandestino, inseguro y abandonado al azar en un consultorio improvisado del barrio de Flores", contó en su momento y detalló: "Recuerdo una escalera al primer piso, una habitación con el techo húmedo y con olor a sangre. En un abrir y cerrar de ojos, mareada, dos personas me llevaron a un taxi. Sentí miedo e incertidumbre antes, durante y después. Además de miedo sentí dolor, muy fuerte en todo el cuerpo. Llevaba el peso de la mochila de la clandestinidad y desinformación. No le conté a mis viejos porque pensaba que sola podía. Me ayudaron mis hermanos, pareja y amigos. Aborto era igual a malo, ilegal, pecado, prohibido, sucio, clandestino y muchas otras connotaciones".