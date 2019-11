-Yo siempre fui de escuchar rap. Era muy raro porque todos escuchaban cumbia villera. Pero a mí no me gustaba, aunque haya salido de los barrios. Escuchaba más la cumbia vieja hasta que conocí a “FA” (@fuerteapachebanda), una de las bandas número uno del rap argentino y se empezó a meter en los barrios a través del boca en boca. Un amigo estaba escuchando y cantando una canción, me llamó la atención, le pregunté y era “FA”. Me prestó el CD y ahí empecé a conocer el mundo del rap. Me sentí identificado con lo que decían. Empecé a rapear de una manera muy loca, haciéndole una tiradera a unos pibes que me confundieron con otro y empezaron a bardearme. Yo sin saber les respondí con rap. Sin pensarlo empecé a rapear. Al otro día escribí una letra, puse una pista desde un celular, que me descargué y lo grabé. Y así nomás, empezó a circular mi música. Seguí escribiendo sobre cosas que sentía y a grabarme solo. La música siempre me atrapó. Me quedaba horas viendo cómo podía hacerlo desde la computadora. Yo era un pibe de la calle que no le daba bola a todas esas cosas. Muchas veces mis amigos me venían a buscar y yo estaba metido en la computadora y seguía ahí haciendo cosas. Horas después me enteraba de que alguno de los que me vino a buscar estaba muerto. Yo creo que la música en algún punto me rescató, me rescató de un camino en dónde había solo dos opciones, estar preso o muerto, y gracias a la música tuve una tercera. Hoy se puede vivir de la música. Ahora es un trabajo, no es más un hobbie. Hay posibilidad de expresarte a través de muchas plataformas. Hoy en día el rap es como el fútbol para los pibes de las villas, es la otra salida.