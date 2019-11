“Camarada Bravo: trataba de recordar cuántos años han pasado desde la última vez que estuvimos en contacto. Y es curioso, porque no son tantos. Según pude precisar hablamos hace seis o siete años, cuando usted estuvo de paso por aquí y compartimos esa cena melancólica e ininterrumpida en el Metropol. Hablamos de seis o siete años, que no es nada cuando me doy cuenta que nos conocemos desde hace más de cincuenta. Sin embargo, se trata de un tiempo más vago, ¿no cree? Como si las décadas anteriores hubieran ido a un ritmo apresurado por el vértigo de las cosas y miradas en perspectiva parecieran abarcar los hechos que caben en varios siglos de vida. Y estos últimos años, en cambio, parecen largos, infinitos, por la morosidad del tiempo…”.