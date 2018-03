Tras llegar al poder de la mano del ex presidente Boris Yeltsin, quien fue el primer mandatario de la Federación Rusa (1991-1999), Putin, un ex agente de la KGB soviética, ganó las elecciones presidenciales de 2000. En estos 18 años, asumió el poder casi total del país. Sólo interrumpió su mandato -no así su influencia- entre 2008 y 2012, período en el que Dmitri Medvedev fue jefe de Estado, nombrado por el propio Putin.