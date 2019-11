La demanda por incapacidad sobreviniente y por daños y perjuicios fue rechazada en su totalidad en primera instancia. La parte actora apeló la sentencia que ahora la Cámara Civil hizo lugar, aunque de manera parcial, sin valorar el daño físico por ausencia de una pericia médica. “En segunda instancia, lo que se ha reconocido no es la incapacidad del menor sino el daño moral. El proceso no está cerrado. Aún no se ha notificado a la DGE. Una vez que se efectúe dicha notificación la misma va a ser recurrida. Por lo tanto, la DGE no está obligada a pagar ningún tipo de resarcimiento”, explicó el doctor Sconfienza, asesor jurídico del ente que deberá resarcir al joven que se cayó por hacer “willy” con su bicicleta.