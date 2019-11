En diálogo con Infobae, adelantó algunos conceptos de su representación: “Hoy estamos festejando mi cumpleaños. Me crearon hace treinta años, pero me tienen guardado en un cajón y todo lo que dice no lo han cumplido. Incluso hay países, Estados Unidos por ejemplo, que a 30 años de mi creación aún me desconocen y no me ratifican'”.