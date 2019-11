—Tenemos varias hipótesis. Yo parto de la premisa de que en Argentina lo que predomina es una pandemia femicida, donde todos los días en las dos horas que estoy al aire cuento casos de mujeres asesinadas por hombres, muchos ya denunciados, y una justicia machista que no las escucha a esas mujeres. En ese marco, hay casos que son atípicos o excepcionales. Esa podría ser una explicación de lo que pasa con Nahir: se sale de la triste norma de que las mujeres son asesinadas todos los días. Y ese es el verdadero problema que tenemos que atacar. Pero mientras todo esto sigue pasando, de repente nos despertamos con que Nahir Galarza confiesa, entrega el arma y se hace responsable de haber matado a Fernando. Es condenada y eso impacta porque es muy joven y recién saldrá en libertad con 35 años cumplidos de prisión. Es un caso que genera controversia. No hay posiciones únicas. Pero entiendo que surjan interrogantes como ‘¿Por qué merece un libro?’ o ‘¿Por qué hablan de ella y no de los tipos que matan mujeres?’. Pero eso no quita que siga siendo un caso sorprendente y atípico y hay muchos casos en los que el victimario tomó más preponderancia que la víctima. Pasó con [Jorge] Mangeri, pasó con [Fernando] Farré, femicidas brutales. Tiene que ver con el tipo de personajes. A mi me corren diciendo que por contar el caso de Nahir me olvido de las violencias a las mujeres, cuando hago todo lo contrario. Mi primer libro fue sobre femicidios. Me parece exagerado interpretar eso. Yo defiendo la lucha del feminismo.