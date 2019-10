-Estaba tranquila porque la única que sabía era yo y quería ocultarlo. Y tenía que cuidarlo, pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. No lo dije porque quería evitar el escándalo, va a salir en todo lados, todo el mundo lo va a tomar como un escándalo, van a criticarme…