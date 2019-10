La única que siempre supo de su estado fue su amiga y compañera de celda, Yanina Soledad Lescano. “Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera”, remarcó durante una entrevista que el concedió al sitio Ahora.