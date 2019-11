Batman, antes de ser Batman, quiso trabajar de periodista. “La primera barrera que encontré fue el idioma. Empecé a tirar currículums por canales de televisión y empresas de comunicación latinas, principalmente las cadenas mexicanas. No me podían aceptar. Me decían ‘aprendé inglés y volvé’. Tenían razón. Podía ser el mejor reportero, pero si no conocía el idioma. Eso me partió el alma. Ahora todo es anecdótico pero empezar de cero me costó mucho”.