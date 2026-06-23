Crimen y Justicia

Cayó una banda de menores de edad que se hacían pasar por pasajeros y asaltaban a choferes de aplicación en Villa Soldati

Personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres sospechosos, uno de ellos con seis antecedentes

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Tres imágenes. Personas jóvenes con rostros borrosos, una junto a una camioneta blanca, otra entre dos policías, y la tercera frente a una camioneta
Los tres menores detenidos.

Tres delincuentes menores de edad fueron detenidos la semana pasada por la Policía de la Ciudad, luego de protagonizar dos asaltos a choferes de aplicaciones de viajes en el barrio porteño de Villa Soldati. Uno de los detenidos, de 16 años y nacionalidad paraguaya, cuenta con al menos seis antecedentes por robo.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, las detenciones estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía porteña, tras dos hechos en los que los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros.

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En uno de los casos, ocurrido el último 13 de junio, pasadas las 3 de la madrugada, un menor de 15 años fue detenido en el cruce de la avenida Mariano Acosta y Ordóñez, en uno de los ingresos al barrio Fátima, donde efectivos que realizaban una recorrida preventiva vieron que un Renault Logan se encontraba detenido, con todas sus puertas abiertas y cinco delincuentes que revolvían el interior del mismo.

Al aproximarse, los agentes detectaron que uno de los asaltantes tomaba fuertemente del cuello al conductor, por lo que dieron la voz de alto y cuatro de los sospechosos se fugaron en distintas direcciones.

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Sin embargo, uno de ellos, de tan solo 15 años, fue aprehendido en el lugar.

Entrevistado por los uniformados, el chofer, de 42 años, dijo que el robo se produjo cuando acudió al lugar para tomar un viaje. En ese contexto, los ladrones se subieron al rodado, lo abrodaron por sorpresa y le sustrajeron su teléfono celular y 30 mil pesos en efectivo.

Además, el hombre sufrió algunas lesiones en el cuello producto de los forcejeos, pero ninguna de ellas fue de consideración.

Tras una recorrida por la zona del hecho, los agentes no lograron capturar a los prófugos, que siguen siendo buscados por personal policial.

Un sedán plateado estacionado de noche en una calle de cemento. Se observa un reflejo de luz azul en el frente y parte de un vehículo rojo detrás
El Renault Logan de una de las víctimas.

Unas horas antes, y a tan solo 450 metros del primer hecho, otro chofer de la aplicación DiDi fue víctima de la misma banda de delincuentes.

Al arribar para tomar un viaje a la intersección de Somellera y Martínez Castro, también en Villa Soldati, la víctima fue sorprendida por unos falsos pasajeros que le robaron sus pertenencias y le provocaron una herida cortante en el cuello.

Con las descripciones de los sospechosos, y gracias al rápido accionar de los agentes que lograron una rápida geolocalización del teléfono sustraído, se logró dar con los autores del robo, dos menores de 16 años -uno oriundo de Paraguay- a unas cinco cuadras, en el Pasaje de las Artes, en el barrio Ramón Carrillo.

Los uniformados, además, secuestraron un buzo azul que uno de los asaltantes había utilizado al momento del hecho, y que luego descartó durante la fuga.

Al repasar los registros de cada uno de los detenidos, los agentes corroboraron que el menor de nacionalidad paraguaya presentaba seis antecedentes por delitos contra la propiedad: tres por robo simple, tentativa de robo, robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y robo agravado por cometerse en despoblado y en banda. Todos los hechos ocurrieron entre 2025 y el presente año.

En las imágenes a las que accedió este medio se observa que los menores detenidos lucían bien vestidos y no aparentaban ser ladrones, lo cual era clave para no levantar sospechas de las víctimas de turno.

Los tres menores quedaron a disposición del Juzgado de Menores 4, a cargo de Cristian Von Leers, Secretaría 12 de Sandra Menier, que dispusieron sus traslados al Instituto de Menores Inchausti.

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